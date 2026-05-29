ವೃದ್ಧ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1.2 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು
ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್, ಎಸಿಪಿ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ ಒನಕುದ್ರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : May 29, 2026 at 9:29 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬರೊಬ್ಬರಿ 1.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 930 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇಡಬಾಳದ ರಾಹುಲ್ ಸತೀಶ ಕಾಂಬಳೆ(27) ಮತ್ತು ಬಾಬಾಸಾಬ ಈರಪ್ಪ ಕಟಗೇರಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಬಂಧಿತರಿಂದ 52 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 350 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ 22 ಲಕ್ಷ 80 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 75 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ..?: ಮೇ 11ರಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿ ಡಾ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಡೇದ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 930 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಜರ್ರಿ ಲಾಕರ್ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್, ಎಸಿಪಿ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ ಒನಕುದ್ರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ದೂರುದಾರರಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯ ಮಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 930 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಬಳೆ ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಕಟಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಡೇದ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಲಾಕರ್ ಇತ್ತು. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಕ್ ಆದಂತೆ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರೋಪಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ. ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 1.2 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 75.3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರವೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಆನಂದ ಒನಕುದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಎ.ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಪಿಎಸ್ ಐ ಆರ್.ಐ.ಸನದಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಎಲ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಎಎಸ್ಐ ಎಸ್.ವ್ಹಿ.ಪಾಟೀಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಉಜ್ಜಿನಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಾನಂದ. ಹೆಗಡೆನ್ನವರ, ಭರಮಣ್ಣ ಕರೆಗಾರ, ವಾಯ್. ಎಮ್. ಮುನವಳ್ಳಿ, ಜೆ. ಎಸ್. ಲಮಾಣಿ, ಎನ್. ಎಮ್. ತೇಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಸಣಮನಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಆರ್. ಎಸ್. ಅಕ್ಕಿ, ಎಮ್. ಎಸ್. ಕಾಸಿದ. ದೀಪಕ, ದೊಡಗೋನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಲಾಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬರ್ಗಲ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿ!
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಿಂತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ; ಐವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು