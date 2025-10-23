ETV Bharat / sports

ಅಫ್ಘಾನ್​ ಮಣಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 3:27 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AFG vs ZIM Test Result: ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 73 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 2001ರ ನಂತರ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 127 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಹ್ಮಾನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ 37 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಅಬ್ದುಲ್​ ಮಲಿಕ್​ 30 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಬ್ರಾಡ್​ ಇವನ್ಸ್​ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ಮಝರಬಾನಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು 359 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಬೆನ್ ಕರನ್ 121 ರನ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಕೂಡ 65 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಿಕ್ ವಲೆಚ್ 49 ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪರ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 232 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ತಂಡವು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 159 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ 42 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ಬಹೀರ್ ಶಾ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಸಿಫ್ ಜಜಾಯ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 6 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ರಿಚರ್ಡ್ 13 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 37 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನಕಾ ಚಿವಂಗಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 73 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಸಮೇತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. 1995ರಲ್ಲಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 64 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ, 2001ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 32 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ZIM vs AFG ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 32.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 127ಕ್ಕೆ ಆಲ್ಔಟ್. ರಹಮಾನಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ (37), ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ (30), ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್ (5/22), ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ (3/47)

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 103 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 359ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್. ಬೆನ್ ಕುರ್ರಾನ್ (121), ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (65), ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ (7/97), ಇಸ್ಮತ್ ಆಲಂ (2/51)

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ 2ನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: 43 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 159ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನ್ (42), ಬಹಿರ್ ಶಾ (32), ರಿಚರ್ಡ್ ನಾಗರವ (5/37), ಮುಜರಬಾನಿ (3/48)

ಫಲಿತಾಂಶ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 73 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು.

ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ: ಬೆನ್ ಕರನ್ (ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ) 121 ರನ್‌ಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs AUS, 2nd ODI: ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್

Last Updated : October 23, 2025 at 4:01 PM IST

TAGGED:

AFG VS ZIM TEST RESULT
ZIMBABWE TEST MATCH
TEST CRICKET
AFGHANISTAN TEST MATCH
AFG VS ZIM TEST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.