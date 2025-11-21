ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 67 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 21, 2025 at 10:51 AM IST
ZIM vs SL T20 Match: 2026ರ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ -ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಕೇವಲ 95 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 67 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತಿಥೇಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 162 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೇವಲ 40 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ (49 ರನ್) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ (47) 61 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು.
ನಂತರ ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ರನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು ಈ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೊಚ್ಚಲ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ 27 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಇವಾನ್ಸ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಲಂಕಾ ತತ್ತರ: 163 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಐದನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ 1ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿತು. 6 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ಕುಸಲ್ ಪೆರೆರಾ ರನ್ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಕಾದ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಲಂಕನ್ನರು ಕೇವಲ 25 ರನ್ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತರಾದರು.
ನಂತರ, ಏಳನೇ ಓವರ್ನಿಂದ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ, ನಾಯಕ ದಾಸುನ್ ಶನಕ (34 ರನ್) ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ತಂಡವು ಕೇವಲ 95 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ, ವೇಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಾಯಕ ರಜಾ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು
- 67 ರನ್ಗಳು vs SL, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, 2025
- 31 ರನ್ಗಳು vs BAN, ಖುಲ್ನಾ, 2016
- 31 ರನ್ಗಳು vs IRE, ಹೋಬಾರ್ಟ್, 2022
- 26 ರನ್ಗಳು vs WI, ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್, 2010
- 23 ರನ್ಗಳು vs BAN, ಹರಾರೆ, 2021
