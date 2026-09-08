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ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್​, ಮೆಡ್ವೆಡಿವ್; ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್​!!

ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಷ್​ ತಾರೆ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್​, ರಷ್ಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್
ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 10:32 AM IST

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ಪೋಲಿಷ್ ತಾರೆ ಇಗಾ ಸ್ವಿಯಾಟೆಕ್ ಅವರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸ್ವೈಟೆಕ್, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 121ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಚೀನಾದ ಕ್ವಿನ್ವೆನ್ ಝೆಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ 5-7, 3-6 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತರು. ಸ್ವೈಟೆಕ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಸೆಟ್ ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಎರಡು ಡಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 28 ಅನ್‌ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವೈಟೆಕ್ ಸೋಲನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮಿರ್ರಾ ಆಂಡ್ರೀವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪೊಟಪೋವಾ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ) ಅವರನ್ನು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5-7, 6-4, 6-3 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ (ಯುಎಸ್ಎ) ಕೂಡ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು, ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸ್ಟಿಯಾ (ರೊಮೇನಿಯಾ) ಅವರನ್ನು 6-3, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನೊಸ್ಕೋವಾ (ಜೆಕಿಯಾ) ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್) ಅವರನ್ನು 7-5, 5-7, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆದರು, ಎಮ್ಮಾ ನವರೊ (ಯುಎಸ್ಎ) ಕಲಿನ್ಸ್ಕಯಾ (ರಷ್ಯಾ) ವಿರುದ್ಧ 6-4, 6-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್‌ಗೆ ಆಘಾತ: ರಷ್ಯಾದ ತಾರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಟಿಯಾಫೊ (ಯುಎಸ್ಎ) ವಿರುದ್ಧ 6-7 (1-7), 4-6, 6-7 (6-8) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು. ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು 6-5 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೆಟ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು 12ನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿ, ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಟಿಯಾಫೊ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಟಗಾರ ಐದನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ಫೈನಲ್​ಗೆ ಅಲ್ಕರಾಜ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ (ಸ್ಪೇನ್) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು. ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ 6-4, 6-3, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಟಾಮಿ ಪಾಲ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮುರಿದು ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಎಂಟನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಶೆಲ್ಟನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು, 6-2, 6-3, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಸಿಪಾಸ್ (ಗ್ರೀಸ್) ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಕೆಲ್ಸೆನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಎಚೆವೆರಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ಅವರನ್ನು 7-6 (8-6), 6-4, 6-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಬಾಲಾಜಿ ಜೋಡಿ ಔಟ್: ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಓಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಾಜಿ ಮತ್ತು ಇವಾನ್ ಕಿಂಗ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ಜೋಡಿ ಹ್ಯೂಗೋ (ಮೊನಾಕೊ) ಮತ್ತು ವೆಸೆಲಿನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಜೋಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ 4-6, 5-7 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು.

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IGA SWIATEK
ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್​ 2026
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ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್
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