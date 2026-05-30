ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ZEE ಗ್ರೂಪ್​!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೀ ಗ್ರೂಪ್​ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 30, 2026 at 4:06 PM IST

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಎರಡೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದೀಗ ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀ ಗ್ರೂಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಿಫಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಮೌಲ್ಯವು 30 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 35 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಸಾರ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜೀ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಂದ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ Zee5 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಮುಂಬೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಾರ: ಈ ಬಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತಂಡವು ಮುಂಬೈನ ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 'ಯುನೈಟ್8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ 48 ತಂಡಗಳು ಫಿಫಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

