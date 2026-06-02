ಭಾರತದಲ್ಲಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದ Zee ಸಂಸ್ಥೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026ರ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕನ್ನು Zee ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಚಾನೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿವೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 2, 2026 at 3:35 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ನಂತರ ಜೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL)ನ ಕ್ರೀಡಾ ಘಟಕವಾದ Unite8 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಗ, ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪ್ರಿಯರು Zee ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, FIFA ಮತ್ತು Zee ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು 2034ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2030, FIFA ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಟವಾಗಿದೆ. FIFA ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ZEEನ ಸಿಇಒ ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಹೇಳಿದರು.

2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಯ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಜುಲೈ 19 ರವರೆಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 48 ತಂಡಗಳು: ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಯುಎಸ್​ಎ ಆತಿಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಜಪಾನ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಕೊರಿಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಕಾಬೊ ವರ್ಡೆ, ಕಾಂಗೋ DR, ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೋರ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಘಾನಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಸೆನೆಗಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಕುರಾಕೊ, ಹೈಟಿ, ಪನಾಮ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪರಾಗ್ವೆ, ಉರುಗ್ವೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ಜೆಕಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಟರ್ಕಿ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.

