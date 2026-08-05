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ಹೊಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​!!

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​ ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನ ತಂಡವೊಂದರ ಸಹ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​
ಜಹೀರ್​ ಖಾನ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 10:49 AM IST

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ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮತ್ತು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಜಹೀರ್ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (LPL) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವೀಡನ್ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಗುಂಪು 'ಆಂಕರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ AB' ಜಾಫ್ನಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧೌಥಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಹೆಸರನ್ನು 'ಆಂಕರ್ ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ T20 ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ 60 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರೋಪಗಳು. ಹಳೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗುಂಪಿನ ಸಹ-ಮಾಲೀಕ ಮಂಜೋತ್ ಕಲ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪಿಕ್ಸಿಂಗ್​ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಂಕರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಎಲ್‌ಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ

ಆಂಕರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅನಿಲ್ ಮೋಹನ್, "ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜಾಫ್ನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಂಕರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು LPL (ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ನಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಜಾಫ್ನಾಗೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ."

ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಯುವ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಇದು ನಾನು ಆಡಿದ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆನಪುಗಳು ನನಗೆ ಸದಾ ನೆನಪನಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಫ್ನಾ ಆಂಕರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು LPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಂಡ ಆಡಿರುವ ಎಂಟು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಒಟ್ಟು 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡವು ಈಗ ತನ್ನ ಐದನೇ LPL ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜಾಫ್ನಾ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ZAHEER KHAN
LANKA PREMIER LEAGUE 2026
JAFFNA KINGS
ಲಂಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್
ZAHEER KHAN

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