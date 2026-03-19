"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ": ಚಹಾಲ್
ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 19, 2026 at 4:16 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಮದ್ಯ ಸೇವನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.
"ನಾನು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 35 ವರ್ಷ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಚಹಾಲ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾನ್ಸೆನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್: ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಚಹಾಲ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆಡಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಸೆನ್ ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಚಹಲ್ ಹೇಳಿದರು.
@IPL2026.Yuzvendra Chahal: 'I've stopped drinking alcohol, want to give 150 percent to Punjab Kings'
ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: 'ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ತರುವಾಯ, ನನ್ನ ಕಾಲ್ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ವರ್ಷ, ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಚಹಾಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2025ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಹಾಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಅವರು 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಆಡಿದ್ದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಮಾ.31 ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
