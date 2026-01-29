7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 1:30 PM IST
ಜೂನ್ 10, 2019 ಲಕ್ಷಂತಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ದಿನ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಆ ವರ್ಷ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಯುವರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯುವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವಿ ತಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸತೊಡಗಿತು. ಆಗ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎನಿಸತೊಡಗಿತು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ತಂದಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ" ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯುವರಾಜ್ ತಾವು ಹದಿಹರೆಯದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಿಧು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಈಗ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದೇನು ಎಂದರೇ, ಅಂದು ಸಿಧು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಟ ನೋಡುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 13-14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಯುವಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಯುವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದದ್ದಾರೆ. 1,900 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಶತಕ ಮತ್ತು 11 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 304 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,701 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 14 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 52 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 58 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1,177 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 8 ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 132 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2,750 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 11,778 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 148 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸ್: 2007ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅವರು ಎಸೆದ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿರಿಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಮಾನತು; ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಡ