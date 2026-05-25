"ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ": ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 25, 2026 at 3:57 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮೆ.26 ರಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಮೇ.31ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇ- ಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಆರು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ IPL 2026ರ ಮೊದಲ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 6 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 6ರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ನಂತರವೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವು, ಇದು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
Yuvaraj says “You guys deserve to be beaten by slippers now. It’s time!”— Gabbar (@GabbbarSingh) May 24, 2026
ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡಿಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 'ಬ್ಲಾಗರ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರನ್ನು 'ಸ್ಲಾಗರ್' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, 'ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬ್ನ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುವರಾಜ್ ಅನೇಕ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಇವರೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10.20ರ ಕಳಪೆ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹರ್ಪ್ರೀತ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅವರು ಸಹ ಸಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 364 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು.
