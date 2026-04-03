"ಧೋನಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ನಾಯಕನಾದ'; ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್
7 ವರ್ಷದಿಂದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 3, 2026 at 4:22 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯುವರಾಜ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನನಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಆಟ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ."
🚨Yuvraj Singh feels disappointed over Abhishek Sharma not being named SRH captain
I mean, it’s very disappointing. Abhishek Sharma has been playing for the franchise for seven years and performing consistently. He’s given his heart and soul to the team, and now he’s captaining… pic.twitter.com/JyJ5OihZ7E
"ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ? ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿಶನ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರುವ ಕಾರಣ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿಶನ್ ಧೊನಿಯಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಜ್ಜಿ (ಹರ್ಭಜನ್) ಮತ್ತು ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಇದು 2007ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಧೋನಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದರು. ಧೋನಿಯನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಋತುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಶಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕಿಶನ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Bhajji was senior.— ` (@WorshipDhoni) April 3, 2026
Sehwag was senior.
I was the vice captain.
But from nowhere, MS Dhoni comes and becomes the Captain.
— Yuvraj Singh
ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ದಂಡ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 1 ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟ್ ಆದ ರೀತಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮುಜರಬಾನಿ ಎಸೆದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಅದು ಔಟ್ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೆಫರಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಚ್ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತುಲುಪಲಿವೆ; ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಭವಿಷ್ಯ!!