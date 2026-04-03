ಧೋನಿ - ಕಪಿಲ್​ದೇವ್​ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್!! ಕಾರಣ ಏನು?​

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರಾದ ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್​ ದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 5:15 PM IST

ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್​ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಕಪಿಲ್​ದೇವ್​ ಮತ್ತು ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಯೋಗರಾಜ್​ ಧೋನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್​ ಸಹ ಬಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಇದೀಗ ಯೋಗರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ​ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಯುವಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಯುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇದೇ ಪಾಡ್​ಕಾಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್​ಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನನಗೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಆಟ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡದಿರುವುದು ಅಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

