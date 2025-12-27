ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ; ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಐವರು ಯುವ ಆಟಗಾರರು
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 4:50 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 208 ರನ್ಗಳನ್ನು (ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 131 ರನ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ 77 ರನ್) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ವಿರಾಟ್ ಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್: ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 271 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 135.50 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 106 ಆಗಿದೆ. ಅವರು 22 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
DEVDUTT PADIKKAL IN LIST A CRICKET— CRIC INSIGHTS (@TheCricInsights) December 27, 2025
Matches - 35
Runs - 2342
Average - 83.64
Highest - 152
Strike Rate - 92.35
Fifties - 12
Hundreds - 11 pic.twitter.com/Op3LbbTpTv
ಧ್ರುವ್ ಶೋರೆ: ವಿದರ್ಭ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಧ್ರುವ್ ಶೋರೆ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 245 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 245 ಆಗಿದೆ. ಶೋರೆ 27 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದರ್ಭ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮರ್ ಗಜ್ಜರ್: ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮರ್ ಗಜ್ಜರ್ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 132* ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಯನ್ ಜುಯಾಲ್: ಯುಪಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆರ್ಯನ್ ಜುಯಾಲ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 214 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಸಹ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಮಲ್: ಒಡಿಶಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಮಲ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಅವರು ಸದ್ಯ 212 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ರನ್ಗಳಿಂದಲ್ಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐದು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಉಳಿದಂತೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 94 ಎಸೆತಗಳ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 18 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 16,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಕೊಹ್ಲಿ 330 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
