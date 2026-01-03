ETV Bharat / sports

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟದ್ದೇಕೆ?: ಯೋಗರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​
ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (IANS)
January 3, 2026

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗಿಲ್​ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅವರು ಕೇವಲ 4-5 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣವೇ? ನೂರು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲವೆ" ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತೆ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೂ ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು" ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಜನವರಿ 6) ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಭಾರತ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

​ಭಾರತ ತಂಡ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು

ಗುಂಪು ಎ: ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ನಮೀಬಿಯಾ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಗುಂಪು ಬಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಓಮನ್

ಗುಂಪು ಸಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಇಟಲಿ, ನೇಪಾಳ

ಗುಂಪು ಡಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕೆನಡಾ, ಯುಎಇ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

