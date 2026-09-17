ಹರಿದ್ವಾರ್: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್
ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Published : September 17, 2026 at 12:52 PM IST
ಹರಿದ್ವಾರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಯೋಗ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ದೇವ್ ಓಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಷ್ - ಅಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗಾಗಿಸಿದವರು, ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿದ್ವಾರದ ಆಚಾರ್ಯಕುಲಂನ ಭವ್ಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಪಟುಗಳಿಗೆ ಪದಕ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ: 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ಆಚಾರ್ಯಕುಲಂ'ನ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕಬಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ವಾರಣಾಸಿ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್, ಬುಲಂದ್ಶಹರ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್, ಕೇವಲ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೋಲಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲು, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭಾಗಿತ್ವ: ಹರಿದ್ವಾರದ 'ಆಚಾರ್ಯಕುಲಂ'ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19-20 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26-27, ಬುಲಂದ್ಶಹರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 3-4, ದೆಹಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10-11 ಮತ್ತು ಹಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24-25 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರು ವಿಜೇತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
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