Year Ender 2025: ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅದ್ಭುತಗಳಿವು

ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳು ಗೆದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 21, 2025 at 1:56 PM IST

ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎಂದೇ ಕರೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಮತ್ತು ಅಂಧರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಅವು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗಳು

ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವು: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯೆಂದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವು. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಿನಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿ ಟ್ರೋಫಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ 2002, 2013 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲುವು: ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಇದೇ ವರ್ಷ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್) ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.

ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸಾಧನೆಗಳು

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವು: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದು ಸ್ಮರಣೀಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಅಂಡರ್-19 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ) ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 15 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಡರ್​19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಅಂಧರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ತಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಾದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿದರ್ಭ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. 2024-25ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದವು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು ವಿದರ್ಭದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಆರ್​ಸಿಬಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ವರ್ಷ. 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

