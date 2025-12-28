Year Ender 2025: ರೋಹಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಜಾನ್ಸೀನ ವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ದಿಗ್ಗಜರು
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ಜಾನ್ಸೀನ ವರೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ದಿಗ್ಗಜರಿವರು.
Published : December 28, 2025 at 4:05 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು WWE ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾನ್ಸೀನ ವರೆಗೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಈ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರು ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ವಿದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್: ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಸಹ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು. 2024ರ ಡೇವಿಸ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 22 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ 14 ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ: ಭಾರತದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ತಾರೆ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೋಪಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಭಾರತ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಂದನಾ ಕಟಾರಿಯಾ (ಭಾರತ- ಹಾಕಿ): ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ವಂದನಾ ಕಟಾರಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 330 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 158 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಸೈಮನ್ ಕೀರ್: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಸೈಮನ್ ಕೀರನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಯುರೋ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ತಮ್ಮ 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ ಸೀನಾ (ಯುಎಸ್ಎ): ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ WWE ಕುಸ್ತಿಪಟು ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2025 ರಂದು ನಡೆದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಥರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಂಥರ್ ಅವರ 'ಸ್ಲೀಪರ್ ಹೋಲ್ಡ್' ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಸೀನಾ ಅವರು ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಸೆಲೊ (ಬ್ರೆಜಿಲ್-ಫುಟ್ಬಾಲ್): ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಲೆಫ್ಟ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಸೆಲೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 5 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ ದ್ವಿಶತಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೌಂಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 2023ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ: ಭಾರತದ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರ ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 22 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 76 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು 648 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 64 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
