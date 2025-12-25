ETV Bharat / sports

Year Ender 2025: ಈ ವರ್ಷ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು

ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್​, ಫುಟ್ಬಾಲ್​, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಅಗಲಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಈ ವರ್ಷ ಅಗಲಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
2025ನೇ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದರೇ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಕೆಲ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನಿಧನ: ಭಾರದ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಲೀಪ್ ದೋಷಿ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 77 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. 1979 ಮತ್ತು 1983ರ 33 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ದೋಷಿ, ಆರು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಗೊಂಚಲು ಸೇರಿದಂತೆ 114 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ 15 ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೋಷಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 22 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

ದಿಲೀಪ್ ದೋಷಿ
ದಿಲೀಪ್ ದೋಷಿ

ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಿಧನ: 1960 ಮತ್ತು 1970 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೈಯದ್ ಅಬಿದ್ ಅಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರು 1967 ಮತ್ತು 1974ರ ನಡುವೆ ಭಾರತ ಪರ 29 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, 1,018 ರನ್ ಮತ್ತು 47 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 1975ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ನಿಧನ: ಜೂನ್ 21ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಡೇವಿಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದರು. ಲಾರೆನ್ಸ್ 1988ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 1988 ಮತ್ತು 1992ರ ನಡುವೆ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 18 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು 1992ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಿಧನ: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತಮ್ಮ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸೌತ್ ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಧನಹೊಂದಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್ 1988ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರು. 1996 ರವರೆಗೆ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 4,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಮಿತ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಂತಕಥೆ ಬಾಬ್ ಸಿಂಪ್ಸನ್: ಆಟಗಾರ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ ಸಿಂಪನ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 1957 ಮತ್ತು 1978ರ ನಡುವೆ, ಸಿಂಪ್ಸನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 27 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 4,869 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು 71 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 110 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾರ್ಜ್ ಫೋರ್‌ಮನ್ ನಿಧನ: ಲೆಜೆಂಡರಿ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಮಾಜಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾರ್ಜ್​, ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಜಾರ್ಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ತಮ್ಮ 76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಫೋರ್‌ಮನ್ 1968ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ 1973ರಲ್ಲಿ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1974ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ರಂಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಜಂಗಲ್" ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು.

ಫೌಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ
ಫೌಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ

ಫೌಜಾ ಸಿಂಗ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಫೌಜಾ ಸಿಂಗ್​ ಜುಲೈ 14 ರಂದು 114ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಸಿಂಗ್ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓಟವಾದ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇದರ ನಂತರ ಟೊರೊಂಟೊ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಗಂಟೆ, 40 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸ್: ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ತಮ್ಮ 78ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. 1972ರ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ಸ್ 1971ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಿದರು.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ನಿಧನ: ಈ ವರ್ಷ, ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್‌ನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡಿಯೋಗೊ ಜೋಟಾ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. 28 ವರ್ಷದ ಡೊಯೋಗೊ ಜೋಟಾ 2020 ರಿಂದ ಲಿವರ್‌ಪೂಲ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ UEFA ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವೊಲ್ವರ್‌ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ವಾಂಡರರ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದಿದ್ದರು.

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡಿಯೋಗೊ ಜೋಟಾ
ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಡಿಯೋಗೊ ಜೋಟಾ

ಹಲ್ಕ್ ಹೊಗನ್: ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಐಕಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್, ದಂತಕಥೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟು WWE ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಲ್ಕ್​ ಹೊಗನ್​ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 24ರಂದು ತಮ್ಮ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಗಾಧ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರಿತಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ WWE ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

