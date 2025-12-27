ETV Bharat / sports

Year Ender 2025: ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಿವು

ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳು. ಇವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ನೇ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜಗತನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಅವು ಯಾವವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ: 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಜೂನ್​ 4 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿ 11 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ಜಗತ್ತಿನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆ (IANS)

ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್​: ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯು ಹಲವಾರು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.​ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತು, ಈ ಕ್ರಮವು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಘನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಶೇಕ್​ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯ (IANS)

ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಿಷ್ಕಾರ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ನಖ್ವಿ ಅವರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನಖ್ವಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದರು. ಸರಣಿ ಮುಗಿದು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಖ್ವಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (IANS)

ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನೆಗಳು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಬ್ಜಾದ ಫರ್ಹಾನ್ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಫರ್ಹಾನ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟ್​ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂಡು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ರೌಫ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಫರ್ಹಾನ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯ್ತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರನ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರನ ಗನ್​ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ (IANS)

ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ವಿವಾದ: ಭಾರತ, ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡದಿರಲು ಅಂಪೈರ್ ಆಂಡಿ ಬೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಪಿಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೋಚ್

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಶುಕ್ರಿ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ "ಗ್ರೋವೆಲ್" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂಧನೆ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಮಿತ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಇಶಾನ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಮನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್​ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ: ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ!

TAGGED:

CRICKET
CRICKET CONTROVERSIES
ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವಿವಾದಗಳು
BENGALURU STAMPEDE
YEAR ENDER 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.