ಡೋಪಿಂಗ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಗೈರಾದ ಜೈಸ್ವಾಲ್​, ಶೆಫಾಲಿಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 13 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಡೋಪಿಂಗ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಡ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 4:23 PM IST

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (NADA) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. NADA ನೋಂದಾಯಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂಲ್ (RTP) ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ NADA ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ICC ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ NADA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, NADA ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರಿಂದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿತು. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದರೇ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಫಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡೋಪಿಂಗ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?: ನೋಂದಾಯಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂಲ್ (RTP) ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆಟಗಾರರು ಡೋಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡೋಪ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾಡಾದ ಆರ್‌ಟಿಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ 348 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಾದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶಫಾಲಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

