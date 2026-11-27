ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್; ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 1:14 PM IST
Yashasvi Jaiswal Test Record: ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 33ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ, ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ 33 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 1994ರ ನಂತರ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
JAISWAL SETS UNIQUE TEST RECORD! Yashasvi Jaiswal has achieved a rare feat in Test cricket, playing his first 33 matches at 33 different venues. The Indian opener is only the second cricketer to accomplish this distinction, following former India batter Sanjay Manjrekar. Sachin Tendulkar is next on the list, having played his first 32 consecutive Tests at different grounds from his debut. Jaiswal now has an opportunity to surpass Manjrekar's record. He could achieve that milestone if he features in the 2027 Border-Gavaskar Trophy opener in Nagpur. #YashasviJaiswal #TeamIndia #IndianCricket #TestCricket #BorderGavaskarTrophy #Cricket— Diganta Guha (@diganta_guha) November 27, 2026
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದಾರ್ಪಣೆ
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 33ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 32 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಶಸ್ವಿ 48.16ರ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 67.14ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2,697 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 14 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರ
|ಸ್ಥಳಗಳು
|ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್
|33
|ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್
|33
|ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
|32
|ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್
|24
|ದಿನೇಶ್ ರಾಮ್ದಿನ್
|24
ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜಯ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಅವರು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಸಂಜಯ್ 1987ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 37 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮೊದಲ 33 ಪಂದ್ಯಗಳು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,043 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 74 ಏಕದಿನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ODI) ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, 1,994 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1996ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.
ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆರಂಭಿಕ 33 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಮೈದಾನ
- ವಿಂಡ್ಸರ್ ಪಾರ್ಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
- ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓವಲ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
- ಸೂಪರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
- ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
- ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಡಾ. ವೈಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಭಾರತ
- ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- JSCA ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಭಾರತ
- ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಭಾರತ
- ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಪುಣೆ), ಭಾರತ
- ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಪರ್ತ್), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ಅಡಿಲೇಡ್ ಓವಲ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ದಿ ಗಬ್ಬಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
- ಹೆಡಿಂಗ್ಲೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
- ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
- ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
- ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
- ಓವಲ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಭಾರತ
- ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಭಾರತ
- ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಭಾರತ
- ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ
- ಸಿಂಹಳೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ
- ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
- ಹ್ಯಾಗ್ಲಿ ಓವಲ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
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