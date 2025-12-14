ETV Bharat / sports

ಸತತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ!

ಸೈಯದ್​ ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಅವರು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ

ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 6:00 PM IST

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ನಡುವಿನ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಯಶಸ್ವಿ ಶತಕ: ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 235 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 202.00 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ (64) ಸಹ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮುಷ್ತಾಕ್​ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಆಡಿದ 14 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 47, ಅವರ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 46, ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂರನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 29 ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಸತತ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭಾರತ ಪರ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 293 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 93 ರನ್​ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 63 ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂರನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 40 ರನ್​ ಆಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 430 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 100, ಮತ್ತು ಅವರ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 84* ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು T20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 234 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಅವರ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಡಿದರು. 235 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 17.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ​ ಕೊಹ್ಲಿ; ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ವಿರಾಟ್​!

