IND vs NZ ಟೆಸ್ಟ್: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೈಸ್ವಾಲ್!
Yashasvi Jaiswal Unwanted Test Record: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 10:12 AM IST
Yashasvi Jaiswal Unwanted Test Record: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ (IND vs NZ) ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಗ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 356 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ (89 ರನ್) ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಸಹ 59 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆ (31), ಮಿಚೆಲ್ (31), ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (36) ಸಹ ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಪರ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರು 31.3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 99 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ 29 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 104 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರೆ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (21 ರನ್), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (17), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (23) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (25), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (6) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜೈಸ್ವಾಲ್
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (Yashasvi Jaiswal) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ (WTC) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು WTC ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ 8ನೇ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
WTC ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಕೌಟ್ ಆದ ಭಾರತೀಯರು
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 23 ಬಾರಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. 16 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರಾಗಿ 8 ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Yashasvi Jaiswal Goes For A Duck In The Second Test !! https://t.co/36Z16JATc5— Krishna (@Krishxnaa01) November 28, 2026
ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ 0ಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಸಹ 7 ಭಾರಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಕೂಡ ತಲಾ 6 ಭಾರಿ ಡಕ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ 0ಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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