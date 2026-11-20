IND vs NZ ಟೆಸ್ಟ್: 32 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 20, 2026 at 1:40 PM IST
KL Rahul Yashasvi Jaiswal Partnership Record: ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ರಾಹುಲ್-ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ
ಭಾರತದ ಪರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 66 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 14ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವನ್ನು ಕೇವಲ 15 ರನ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) 80 ರಿಂದ 90ರನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಔಟಾಗಿರುವುದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ) ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ಎಂಟು ಬಾರಿ) ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಆರು ಬಾರಿ) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
32 ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 27.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ನಯನ್ ಮೊಂಗಿಯಾ 1994ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ (201 ರನ್) ನಂತರ ಕಳೆದ 17 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 30 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಶತಕದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಾಹುಲ್
ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ 99 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 22ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ: ರಾಹುಲ್ ಸೆನಾ ದೇಶದಗಳಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಏಷ್ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಯೀದ್ ಅನ್ವರ್, ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ, ಮಾರ್ವನ್ ಅಟಪಟ್ಟು, ಇಮ್ರಾನ್ ಫರ್ಹತ್ ಮತ್ತು ದಿಮುತ್ ಕರುಣರತ್ನೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್: ಇದು SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರಂಭಿಕ ಶತಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (ಮೂರು ಬಾರಿ) ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು KL ರಾಹುಲ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ (ರೋಹಿತ್ ಜೊತೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಮಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಸೆಂಚುರಿಯನ್, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೊತೆ ಪರ್ತ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್) ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗವಾಸ್ಕರ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ರಾಹುಲ್ ಈಗ ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 13 ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (19 ಬಾರಿ) ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿ: SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಈಗ 49.17 (836 ರನ್ಗಳು) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (48.03) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
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