ಘೋರ ದುರಂತ... WWE ಸ್ಟಾರ್ ನಿಧನ; ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕ
WWE ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಾರೆ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ರೀಡ್ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 2:16 PM IST
WWE Star Bronson Reed Dies: WWE ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಾರೆ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ರೀಡ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು WWE ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ರೀಡ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಜರ್ಮೈನ್ ಹೇಲಿ. ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ 7ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಕ್ರೌನ್ ಜುವೆಲ್' (Crown Jewel) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿಪಟು ರೇಡ್ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು WWE ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಕ್ರೌನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ರೀಡ್ಗೆ ಗಾಯ
ಕ್ರೌನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ರೀಡ್ ನಿಧನಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಿ ವಿಷನ್ನ ಬ್ರಾನ್ ವ್ರೆಕರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿನ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾ ಮತ್ತು ಜೆ'ವಾನ್ ಇವಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಂಗ್ನ ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಈ ವೇಳೆ ಒಬಾ ಫೆಮಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು.
WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೀಡ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಮುರಿದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೂ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೀಗ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ WWEಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ರೇಡ್
ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ರೀಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೌನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರಾದ ರೀಡ್, 2007ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ WWEಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ 'NXT ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್' ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ರೀಡ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾಳೆ. WWE ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಭರಿತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. WWE ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿ ಪೈಜ್, ಮಗಳು, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ
2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: 534 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್!