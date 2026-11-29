WWE ದಂತಕಥೆ ರೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ; ಅಂದೇ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ
WWE ದಂತಕಥೆ, ಕುಸ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2026 at 4:05 PM IST
Rey Mysterio Retirement: WWE ದಂತಕಥೆ, ಕುಸ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ತಾವು ಆಡಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸರ್ವೈವರ್ ಸರಣಿಯ ವಾರ್ಗೇಮ್ಸ್' ನಂತರ ರೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ಈ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 12, 2027 ರಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಬುನೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಪೀಲೆ ಮತ್ತು ಮರಡೋನಾ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ಭಾವುಕರಾಗಿ, "ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನಾವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Say it ain't so! @reymysterio just announced his FINAL MATCH will be on June 12th, 2027! 🤯 🎟️: https://t.co/qfut3W9V7k https://t.co/HFXtnubips— WWE (@WWE) November 29, 2026
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ಅವರ ಟೀಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡ, ಪೆಂಟಾ, ರೇ ಫೀನಿಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಗನ್ ಲೀ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಗ್ರಾಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಾನೊ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡ CM ಪಂಕ್, ಕೋಡಿ ರೋಡ್ಸ್, ಸೇಥ್ ರೋಲಿನ್ಸ್, ಜೆ'ವಾನ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು LA ನೈಟ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಟೀಮ್ USA ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
35 ವರ್ಷಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು
51 ವರ್ಷದ ರೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ 1989ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮುಖವಾಡ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮೂವ್ '619' ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ರಂಬಲ್ ವಿಜೇತ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಐದು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Rey Mysterio just announced he is RETIRING next year 💔💔💔💔 #SurvivorSeries https://t.co/HwRNWQasoI— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) November 29, 2026
ಅವರು ಮುಖ್ಯ-ಈವೆಂಟ್, ಮಿಡ್-ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಟೀಮ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ WWE ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಇವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಇವರನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ WWE ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಮಿಸ್ಟೀರಿಯೊ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡಿ ಗೆರೆರೊ, ಕ್ರಿಸ್ ಜೆರಿಕೊ ಮತ್ತು ರಾಂಡಿ ಓರ್ಟನ್ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
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