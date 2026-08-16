WTC ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ!!
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
Published : August 16, 2026 at 4:21 PM IST
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಡಾರ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಡೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನದೇ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, PCT (ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿದೆ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನಿಂದ WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ ಅಥವಾ PCT 58.33 ರಿಂದ 66.67ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ PCT ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ PCT 87.50 ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ 77.77 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2023ರ WTC ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
A look at the current #WTC27 standings after Bangladesh's stellar victory against Australia 👀— ICC (@ICC) August 16, 2026
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WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. PCT ಶೇಕಡಾ 53.33ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದರ PCT ಶೇಕಡಾ 53.33 ಆಗಲಿದ್ದು ಅದು ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ PCT ಶೇಕಡಾ 40.00ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಭಾರತದ PCT ಶೇಕಡಾ 46.66 ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಟೇಬಲ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂದ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೀಸ್ ಅನ್ನು 198 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ 426 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿ 228 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 284 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ 57 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಶತಕವೀರ ತಂಜಿದ್ ಹಸನ್ ತಮೀಮ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆಯೇ ಔಟಾದರೂ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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