ಭಾರತ WTC ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಹೇಗಿದೆ? ಉಳಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ?
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : August 28, 2026 at 12:25 PM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 12 WTC ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 63.33ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತಿತ್ತು, ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಕಾರಣ, ಭಾರತದ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕ 51.51ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
Sri Lanka's fight ensures that they hold onto their place in the #WTC27 standings 👊— ICC (@ICC) August 27, 2026
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ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025-27ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಸಮೀಕರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ: ಭಾರತ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 70.37 ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಸುಮಾರು 65 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ WTC ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಿವೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿದೇಶಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ತವರು ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕಾಂಗರೂಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂತರ, ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಸರಣಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಸರಣಿ ಗೆದ್ದರೆ ತನ್ನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 5-0 ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸುಮಾರು 59.26 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಇತರೆ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
🏆 Race to the WTC final 💨— Cricbuzz (@cricbuzz) August 27, 2026
A 🧵on how every team is placed... ⬇️ ↔️ pic.twitter.com/eYzRAdxL0w
ಕಳೆದ ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 69.44 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 67.54 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದವು. 2023ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 66.67 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ 58.80 ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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