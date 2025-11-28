WPL ಮೆಗಾ ಹರಾಜು: RCB ಸೇರಿದ 12 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಹೀಗಿದೆ ತಂಡ
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ WPL ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, 12 ಹೊಸ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 1:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು 12 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
6.15 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ (90 ಲಕ್ಷ), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (75 ಲಕ್ಷ), ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಾದಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ (65 ಲಕ್ಷ), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಟಾಪ್-ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ (60 ಲಕ್ಷ), ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಕರ್ (85 ಲಕ್ಷ), ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ (75 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (65 ಲಕ್ಷ) ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಒಟ್ಟು 276 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐂𝐁’𝐬 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐨𝐟 𝟐𝟎𝟐𝟔— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 27, 2025
Fearless Batters. 💥
Seasoned All-Rounders. 😮💨
Gun Bowlers. 🔥
Built with experience, strengthened by youth, powered by the true Play Bold spirit. #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 pic.twitter.com/WewZN7uCl4
ಲೀಗ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಯಾಲನ್ ಹೇಮಲತಾ ಸಹ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೂಷ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಾ ನಮಗೆ ಯುವ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾದಿನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮತ್ತು 2017ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರಬ್ಸೋಲ್ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಹರಾಜಿಗೂ ಮೊದಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೀಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ: ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ (90 ಲಕ್ಷ), ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್ (85 ಲಕ್ಷ), ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (75 ಲಕ್ಷ), ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ (75 ಲಕ್ಷ), ನಾದಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ (65 ಲಕ್ಷ), ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (65 ಲಕ್ಷ), ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೊಲ್ (60 ಲಕ್ಷ), ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್ (30 ಲಕ್ಷ), ದಯಾಳನ್ ಹೇಮಲತಾ (30 ಲಕ್ಷ), ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ (RTM, 20 ಲಕ್ಷ), ಗೌತಮಿ ನಾಯ್ಕ್ (10 ಲಕ್ಷ), ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕುಮಾರ್ (10 ಲಕ್ಷ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ರಿಟೈನ್ಡ್), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ರಿಟೈನ್ಡ್), ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ (ರಿಟೈನ್ಡ್), ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ (ರಿಟೈನ್ಡ್).
