RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು!
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 11:54 AM IST
WPL 2027 Schedule: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಜನವರಿ 14, 2027 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಐದು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತವಾಗಿದೆ.
🚨 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨 Schedule OUT for 5️⃣th edition of #TATAWPL from 14 January to 7 February 2027. The tournament will be staged across Vadodara and Mumbai, with 11 matches scheduled at each venue. More Details 🔽 https://t.co/LgxF16VGJR— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026
ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ WPL 2027ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಎರಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ 22 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
🥁 Mark your calendars, folks 🗓️ #TATAWPL 2027 fixtures are out with defending champions @RCBTweets and @mipaltan kicking things off in Vadodara 🥳 Which match are you looking forward to the most? 🤔 https://t.co/plbt6PLPFj— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 4, 2026
RCB vs MI ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ
WPL 2027ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
WPL 2027 ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಟಾಟಾ WPL 2027 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
|ದಿನಾಂಕ
|ಪಂದ್ಯ
|ಸ್ಥಳ
|ಸಮಯ
|ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 14
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 15
|ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 16
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 17
|ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 18
|ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 19
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 20
|ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 21
|ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 22
|ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 23
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 24
|ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ವಡೋದರಾ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 26
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 27
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 28
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 29
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 30
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 31
|ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1
|ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2
|ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3
|ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5
|ಎಲಿಮಿನೇಟರ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
|ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7
|ಫೈನಲ್
|ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈ
|ಸಂಜೆ 7:30
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