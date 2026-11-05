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RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು!

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ 2027ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ 2027ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2026 at 11:54 AM IST

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WPL 2027 Schedule: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಜನವರಿ 14, 2027 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಐದು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ WPL 2027ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಡೋದರಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಎರಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಜನವರಿ 14 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಂಬೈನ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ 22 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.

RCB vs MI ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ

WPL 2027ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

WPL 2027 ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಟಾಟಾ WPL 2027 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ದಿನಾಂಕ ಪಂದ್ಯಸ್ಥಳಸಮಯ
ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 14ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 15ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 16ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 17ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 18ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 19ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 20ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 21ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 22ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 23ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 24ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ವಡೋದರಾಸಂಜೆ 7:30
ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 26ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 27ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 28ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 29ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 30ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 31ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ vs ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30
ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 7ಫೈನಲ್​ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮುಂಬೈಸಂಜೆ 7:30

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TAGGED:

WPL 2027 SCHEDULE
WPL 2027 RCB MATCH SCHEDULE
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ 2027
ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು

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