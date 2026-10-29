ಮಿನಿ ಹಾರಾಜು ಮುಕ್ತಾಯ; RCB ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಿನಿ ಹಾರಾಜು ನಿನ್ನೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ತಂಡಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 9:55 AM IST
WPL Mini Auction: 2027ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಿತು. 27 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 150 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತು? RCB ಸೇರಿ ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಆಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಾವ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ?
ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ₹1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು, ಇವರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಯುವ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಿ ಕಮಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಅನುಭವಿ ಸ್ನೇಹ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸುಷ್ಮಾ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಲಾ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
Another star Aussie signing for @upwarriorz 👏 Sophie Molineux joins them for a whopping INR 1.1 Crore 🔥 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/cdPTQujal1— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕರಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡ
ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನ್ಯೂಕ್ಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 1.10 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ (ಭಾರತ) - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ - 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಝೀ ಕಮಲಿನಿ (ಭಾರತ) - ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ - 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಜೆಸ್ ಜೊನಾಸ್ಸೆನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸ್ನೇಹಾ ರಾಣಾ (ಭಾರತ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಓರ್ಲಾ ಪ್ರೆಂಡರ್ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ (ಐರ್ಲೆಂಡ್) - ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸುಷ್ಮಾ ವರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ತೇಜಲ್ ಹಸಾಬ್ನಿಸ್ (ಭಾರತ) - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ₹ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಆಶಾ ಶೋಭನ (ಭಾರತ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಶ್ವೇತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (ಭಾರತ) - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ದಿಶಾ ಕಸತ್ (ಭಾರತ) - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಲತಿಕಾ ಇನಾಮದಾರ್ (ಭಾರತ) - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಭಾರ್ತಿ ರಾವಲ್ (ಭಾರತ) - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಸಾನಿಕಾ ಚಲ್ಕೆ (ಭಾರತ) - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಬ್ರೈಸ್ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಉಮಾ ಕಾಶ್ವಿ (ಭಾರತ) - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಕಿರ್ಸ್ಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ (ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್) - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಮನಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣಿ (ಭಾರತ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
ಸಹನಾ ಪವಾರ್ (ಭಾರತ) - ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
ಸಮೈರಾ ರಾಘವ್ (ಭಾರತ) - ಗುಜರಾತ್ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್ (ಭಾರತ) - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
ನಜ್ಮಾ ಖಾನ್ (ಭಾರತ) - ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ - 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಅಕ್ಷಿತಾ ಭಗತ್ (ಭಾರತ) - ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ
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