ಲಾಸ್ಟ್​ ಓವರ್​ಗೆ​ 18 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್! 0,0,6,4,6,4!! ಆರ್​ಸಿಬಿ ನಾಡಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತತ್ತರ!

WPL 2026: ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ. WPL 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವು ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

NADINE DE KLERK RCB WON AGAINST MUMBAI INDIANS WOMEN PREMIER LEAGUE 2026 ROYAL CHALLENGERS BENGALURU
ಆರ್​ಸಿಬಿ ನಾಡಿನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ತತ್ತರ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 7:22 AM IST

WPL 2026: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನ (WPL) ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 9ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. WPL 2026 ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮುಂಬೈನ DY ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. RCB ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 155 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲಲು 18 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ (63*) ಅವರಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸೆವಾರ್ಡ್ ಬ್ರಂಟ್ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬ್ರಂಟ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ನಾಡಿನ್​..

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ vs ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ: ಪಂದ್ಯದ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಜಿ ಕಮಲಿನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲ್ ಕ್ಯಾರಿ (40) ಮತ್ತು ಸಜೀವನ್ ಸಜ್ನಾ (45) ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಂಡವು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ (4) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಇದರ ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ನೀಡಿದ್ದ 155 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 25 ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 63* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ತಂಡವನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

