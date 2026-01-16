WPL 2026: ಇಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಗುಜರಾತ್ ಫೈಟ್; ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಿಚ್ ವರದಿ ಮಾಹಿತಿ
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : January 16, 2026 at 12:04 PM IST
WPL 2026 RCBW vs GGW: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (GG) ನಡುವೆ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುಜರಾತ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
With 2️⃣ wins in 2️⃣ games, the momentum is with us, and the 12th Man Army is truly excited about what’s in store for tonight. 🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 16, 2026
Tune in to catch the fans’ pulse, only on @bigbasket_com presents 12th Man TV. 🎬#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 #GGvRCB pic.twitter.com/T3X6mX4dus
ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 143 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ, ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು +1.964ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 85 ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 26ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಆಗಿದೆ.
Our 3️⃣rd outing this #WPL2026, fully dialed in. 😮💨🔥— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 16, 2026
With the same hunger and the same intent, our girls are chasing 3️⃣/3️⃣ with the 12th Man Army backing us all the way. 🙌🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #GGvRCB pic.twitter.com/JyXbw55R9Q
ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಮಿಂಚಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ತಂತ್ರವು ತಂಡವನ್ನು ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಔಟ್: ಇನ್ನು ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Spin Twins in sync. 🌀🔥#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #WPL2026 pic.twitter.com/nnk0PaEZ0J— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) January 15, 2026
ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸರ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೈದಾನ ವೇಗದ ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಬೌಂಡರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 19 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ): ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ದಯಾಲನ್ ಹೇಮಲತಾ, ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್, ಲಿನ್ಸೆ ಸ್ಮಿತ್, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್
ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಜಿಜಿ): ಬೆತ್ ಮೂನಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ/ಆಯುಷಿ ಸೋನಿ, ಆಶ್ಲೀಗ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (ನಾಯಕಿ), ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್, ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ಕಾಶ್ವೀ ಗೌತಮ್, ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್.
