WPL​ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಆರ್​ಸಿಬಿ!: 'ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್​ ನಮ್ದೇ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​!

RCB Into WPL 2026 Finals: ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್​ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್​ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಖರಿ (Photo Credit: IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 8:04 AM IST

3 Min Read
RCB Into WPL 2026 Finals: ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟದ​ ಬಲದಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಟೀಂ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವನಿತೆಯರು ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಲ್​ನ (WPL) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಪಯಣ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ.

ವಡೋದರಾದ ಬಿಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​​ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 143 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 41 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 147 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಸೋತ ಯುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.

ಹ್ಯಾರಿಸ್-ಮಂಧಾನ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ: 144 ರನ್​ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಯುಪಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಶತಕದ (108) ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿತು. ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶತಕದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್​​ಶಿಪ್​ಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಿತ 75 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಮಂಧಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಪೇರಿಸಿ, ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜಾರ್ಜಿಯಾ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 16 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಮಂಧಾನ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 54 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಯುಪಿ ಪರ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಶೋಭನಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಯುಪಿಗೆ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ​​ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 74 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾಟ​ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಂತರ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್​ಗೆ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹರ್ಲಿನ್ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ, 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಯುಪಿ 122 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ 6 ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ 7 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ (55 ರನ್, 43 ಎಸೆತ) ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿದ್ದವು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶೇಖ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಎರಡು, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೌತಮಿ ಬದಲಿಗೆ ಪೂಜಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನವ್‌ಗೈರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್:

ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್: ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (ನಾಯಕಿ), ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶೇಖ್, ಆಮಿ ಜೋನ್ಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ವೇತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್, ಆಶಾ ಶೋಬಾನಾ, ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ: ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಕರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ, ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್, ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

