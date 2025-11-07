ETV Bharat / sports

WPL 2026: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸೇರಿ 5 ತಂಡಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿಡುವ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ 5 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ
ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 10:38 AM IST

WPL 2026 Retained players List: ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿವೆ. ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ, ರೂ. 2.5 ಕೋಟಿ, ರೂ. 1.75 ಕೋಟಿ, ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 15 ಕೋಟಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 9.25 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ತಂಡಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB): ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ರೂ. 2.75 ಕೋಟಿ), ಎಲಿಸಾ ಪೆರ್ರಿ (ರೂ. 2 ಕೋಟಿ), ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ (ರೂ. 60 ಲಕ್ಷ) ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಡ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಟ್, ಸಬ್ಬಿನೇನಿ ಮೇಘನಾ, ಚಾರ್ಲಿ ಡೀನ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೇರ್ಹ್ಯಾಮ್, ಹೀದರ್ ಗ್ರಹಾಂ, ಜೋಶಿತಾ ವಿಜೆ, ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ, ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ರಾಘ್ವಿ ಬಿಸ್ಟ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ನುಝತ್ ಪರ್ವೀನ್, ಏಕ್ತಾ ಬಿಷ್ತ್, ಜಾಗ್ರವಿ ಸಿಂಗ್, ರೇಣುಕಾ ಪವಾರ್.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್‌ಗಿಂತ ನಟ್ಸ್ಕಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ನಟ್ಸ್ಕಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ), ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ರೂ. 2.5 ಕೋಟಿ), ಹೇಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ (ರೂ. 1.75 ಕೋಟಿ), ಅಮನ್‌ಜ್ಯೋತ್ ಕೌರ್ (ರೂ. 1 ಕೋಟಿ), ಮತ್ತು ಜಿ. ಕಮಿಲಿನಿ (ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ) ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್, ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಅಕ್ಷಿತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಅಮನದೀಪ್ ಕೌರ್, ಜಿಂತಿಮಣಿ ಕಲಿತಾ, ಕೀರ್ತನಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಸಜೀವನ್ ಸಂಜನಾ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗುಪ್ತಾ, ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಪರುನಿಕಾ ಸಿಸೋಡಿಯಾ, ಸೈಕಾ ಇಶಾಕ್, ಶಬ್ನಿಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ರೂ. 2.2 ಕೋಟಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (ರೂ. 2.2 ಕೋಟಿ), ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (ರೂ. 2.2 ಕೋಟಿ), ಮರಿಝಾನ್ ಕಪ್ (ರೂ. 2.2 ಕೋಟಿ), ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ) ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಸ್ನೇಹಾ ದೀಪ್ತಿ, ಆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೆ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೆಸ್ ಜೊನಾಸ್ಸೆನ್, ಮಿನ್ನು ಮಣಿ, ಎನ್ ಚರಣಿ, ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ, ನಂದಿನಿ ಕಶ್ಯಪ್, ಸಾರಾ ಬ್ರೈಸ್, ತಾನಿಯಾ ಭಾಟಿಯಾ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಟಿಟಾಸ್ ಸಾಧು.

ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ (ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ), ಬೆತ್ ಮೂನಿ (ರೂ. 2.5 ಕೋಟಿ) ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ, ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್, ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಸಿಮ್ರಾನ್ ಶೇಖ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್, ದಯಾಲನ್ ಹೇಮಲತಾ, ಡೇಯಂಡ್ರಾ ಡಾಟಿನ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ, ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್, ಕಶ್ವೀ ಗೌತಮ್, ಮನ್ನತ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಶ್ಯಾಬ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಮೇಘನಾ, ಶ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾಶ್.

ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್: ತಂಡವು ಶ್ವೇತಾ ಸೆಹ್ರಾವತ್ (ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ) ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂ. 14.5 ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ಅರುಷಿ ಗೋಯೆಲ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್, ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ, ವೃಂದಾ ದಿನೇಶ್, ಚಿನೆಲ್ಲೆ ಹೆನ್ರಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಪೂನಮ್ ಖೇಮ್ನಾರ್, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್, ತಹ್ಲಿಯಾ ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾತ್, ಉಮಾ ಚೆಟ್ರಿ, ಅಲನಾ ಕಿಂಗ್, ಅಂಜಲಿ ಸಾರ್ವಾನಿ, ಅಂಜಲಿ ಸಾರ್ವಾನಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸವಾನಿ ಠಾಕೂರ್.

ತಂಡಗಳ ಉಳಿದ ಪರ್ಸ್​ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು RTM ಲಭ್ಯತೆ

  • ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು - 6.15 ಕೋಟಿ (1 ಆರ್‌ಟಿಎಂ)
  • ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ - 5.75 ಕೋಟಿ (0 ಆರ್‌ಟಿಎಂ)
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ - 5.7 ಕೋಟಿ (0 ಆರ್‌ಟಿಎಂ)
  • ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ - 9 ಕೋಟಿ (3 ಆರ್‌ಟಿಎಂ)
  • ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ - 14.5 ಕೋಟಿ (4 ಆರ್‌ಟಿಎಂ)

ಆರ್​ಟಿಎಂ (RTM) ಎಂದರೇನು?: ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಅನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರ ತಂಡಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಆಟಗಾರ/ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಹಳೆಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು RTM ಬಳಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಡ್​ ಆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾರಣೆ: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡವು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಮೇಲೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಬಿಡ್​ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾದಗ, ಆಗ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಆ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೇ ಆರ್​ಟಿಎಮ್​ ಬಳಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಬಿಡ್​ ಆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದರೇ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

WPL 2026 RETAIN PLAYERS LIST
WPL 2026 MEGA AUCTION
WPL RCB RETAINED PLAYERS LIST
WPL 2026 RELEASED PLAYERS LIST
WPL 2026

