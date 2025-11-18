ETV Bharat / sports

ಭಾರತದ WTC ಫೈನಲ್​ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ: ಉಳಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೆದ್ದರೇ ಸೇಫ್!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದರೇ ಸೇಫ್​ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಂತಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 11:28 AM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. 2025-2027ರ WTC ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿರುವ 8 ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್​ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಉಳಿದಿರುವ ಸರಣಿಗಳೆಷ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ಸೇಫ್​ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ
WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (ICC X Screenshot)

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 54 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 64 ರಿಂದ 68 ಪ್ರತಿಶತದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡವಿದರೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ (AP)

2025-27 WTC ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು

  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಸರಣಿ - 1 ಟೆಸ್ಟ್ (ಗುವಾಹಟಿ)
  • ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ವಿದೇಶ ಸರಣಿ - 2 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿದೇಶ ಸರಣಿ - 2 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಸರಣಿ - 5 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 120ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 79.63% ಆಗಿರಲಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)

ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಸಿಗಲಿದೆ?

5 ಗೆಲುವು: 112 ಅಂಕ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 51.85% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

6 ಗೆಲುವು: 124 ಅಂಕ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 57.41% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

7 ಗೆಲುವುಗಳು: 136 ಅಂಕ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 62.96% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

8 ಗೆಲುವುಗಳು: 148 ಅಂಕ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 68.52% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

9 ಗೆಲುವುಗಳು: 160 ಅಂಕ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 74.07% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

10 ಗೆಲುವುಗಳು: 172 ಅಂಕ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕ 79.63% ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (ICC X Screenshot)

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್​ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತವು ಉಳಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.

WTC ಫೈನಲ್​ ಇತಿಹಾಸ: ಇದುವರೆಗಿನ ಮೂರು ಐಸಿಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸ

ಇದುವರೆಗಿನ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್​ ಆದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.​

2019-2021 ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (ಚಾಂಪಿಯನ್​)

ಭಾರತ (ರನ್ನರ್​ ಅಪ್)

2. 2021-2023

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ಚಾಂಪಿಯನ್​)

ಭಾರತ (ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​)

3. 2023-2025

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಚಾಂಪಿಯನ್)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (ರನ್ನರ್​ಅಪ್)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಶಸ್​ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್​ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ

Last Updated : November 18, 2025 at 11:47 AM IST

