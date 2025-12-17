ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ; ಖ್ಯಾತನಾಮರ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಜ್ಜು
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ನ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡ್ಯಾನಿಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆಗಳ ಆಟವನ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 13ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಜೊತೆ, 23ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನಡಾದ ಡೆನಿಸ್ ಶಪೊವಲೋವ್, 67ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗೇಲ್ ಮಾನ್ಫಿಲ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್ ಸಹ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಯುವ ತಾರೆಗಳಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಭಮಿಡಿಪಾಟಿ, ಮಾಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರನ್ ರೇವತಿ ಸಹ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ 14ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಯುಕ್ರೇನ್ನ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ, 25ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಪೌಲಾ ಬಡೋಸಾ ಸಹ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಮಾದರಿ: ವಿ.ಬಿ.ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸ್, ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್, ಆಸಿ ಮಾವೆರಿಕ್ಸ್ ಕೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಒಎಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಹಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಈಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಿಯು ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವು ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೇಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾದಲ್ಲಿ 10 ಸೂಪರ್ ಶೂಟ್ಔಟ್ ಟೈಬ್ರೇಕ್ ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ.
ತಂಡಗಳು
ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್: ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್, ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಲಿನೆಟ್, ಸಹಜ ಯಮಲಪಲ್ಲಿ.
ವಿಬಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಸ್: ಡೆನಿಸ್ ಶಪೋವಲೋವ್, ಯುಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ, ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ, ಮಾಯಾ ರೇವತಿ.
ಆಸೀಸ್ ಮೇವರಿಕ್ಸ್ ಕೈಟ್ಸ್: ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್, ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ್ ಸುರೇಶ್, ಮಾರ್ಟಾ ಕೋಸ್ಟ್ಯುಕ್, ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ.
AOS ಈಗಲ್ಸ್: ಗೇಲ್ ಮೊನ್ಫಿಲ್ಸ್, ಸುಮಿತ್ ನಾಗಲ್, ಪೌಲಾ ಬಡೋಸಾ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಭಮಿಡಿಪಾಟಿ.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಕೋಡ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
