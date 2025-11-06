'ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿ': ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ನರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು.
Published : November 6, 2025 at 8:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವ ಗೆದ್ದ ವನಿತೆಯರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ) ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
"ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದು ಸವಾಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಜಯ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, "ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನೀವು ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದರು.
"ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟದ ಕೌಶಲ್ಯ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಏಳು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭಾರತೀಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಿರಿ" ಎಂದು ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ನೀಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
VIDEO | Delhi: India women's team captain Harmanpreet Kaur presents the team jersey and ICC Women's World Cup trophy to President Droupadi Murmu. The triumphant Indian women's cricket team met the President at Rashtrapati Bhavan.— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/p5HMVtVycK
ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಜರ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಂಡದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೂ ತಂಡವು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಸಿಹಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
