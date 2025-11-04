ETV Bharat / sports

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Womens Cricketers Brand Value: ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 52 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ದಿಢೀರ್​ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ
ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ (AP)

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 127 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ (134 ಎಸೆತಗಳು, 14 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೂ. 75 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅವರು ರೆಡ್ ಬುಲ್, ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್​ನ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಸೋನಾ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್, ನೈಕ್, ಹುಂಡೈ, ಹರ್ಬಲೈಫ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ), ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್, ಪಿಎನ್‌ಬಿ ಮೆಟ್‌ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ 16 ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವಕ್ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೀಗ 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ
ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (IANS)

ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 246 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 52 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್​ ವಿಜೇತನಾದ ಈತ 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್​ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

TAGGED:

BRAND VALUE
WOMEN CRICKETERS BRAND VALUE
WOMENS WORLD UP 2025
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​!

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.