ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ವನಿತೆಯರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ.
Published : November 4, 2025 at 5:50 PM IST
Womens Cricketers Brand Value: ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 127 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ (134 ಎಸೆತಗಳು, 14 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು, ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ರೂ. 75 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅವರು ರೆಡ್ ಬುಲ್, ಬೋಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ನ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಸೋನಾ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್, ನೈಕ್, ಹುಂಡೈ, ಹರ್ಬಲೈಫ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ), ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್, ಪಿಎನ್ಬಿ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ನಂತಹ 16 ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವಕ್ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೀಗ 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 246 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತನಾದ ಈತ 59 ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ; ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!