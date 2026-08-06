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2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕುರಿತು ಬಿಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಕೊಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ!!

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಬಿಗ್​ ಅಪ್​​ಡೇಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್​ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 6, 2026 at 11:22 AM IST

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ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕುರಿತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಬಿಗ್​ ಅಪ್​​ಡೇಟ್​ ವೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುರನಿರೀಕ್ಷಿತ 14ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ

ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಸಲು ICC ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ​ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ!

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಐಸಿಸಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವು 14 ತಂಡಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಗುಂಪಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ "ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ"ಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಹತಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ 'ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ' ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವು 12ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಈಗ ಮೂರು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 1 ರಲ್ಲಿ (12, 13, ಮತ್ತು 14) ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್ ಸರಣಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಂತ 2ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 2ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ತಲಾ ಆರು ತಂಡಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು 30 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಅಗ್ರ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡವು ಹಂತ 3 ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 3ಅನ್ನು ಸೂಪರ್ 7s ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೌಂಡ್-ರಾಬಿನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ತಂಡಗಳು 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಸೂಪರ್ 7s ನ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ

12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಪಂದ್ಯ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ 12 ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಎಂಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್), ಸೂಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಸೆಂಚುರಿಯನ್), ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ (ಕೇಪ್ ಟೌನ್), ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಮೀಡ್ (ಡರ್ಬನ್), ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಗ್ಕೆಬೆರ್ಹಾ), ಮಂಗಾಂಗ್ ಓವಲ್ (ಬ್ಲೋಮ್‌ಫಾಂಟೈನ್), ಬೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪಾರ್ಲ್) ಮತ್ತು ಬಫಲೋ ಪಾರ್ಕ್ (ಕುಗೊಂಬೊ ಸಿಟಿ) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಹರಾರೆ), ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಬುಲವಾಯೊ) ಮತ್ತು ಫಾಲೆ ಮೋಸಿ-ಓ-ತುನ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಫಾಲ್ಸ್​) ಸೇರಿವೆ. ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಂಡ್‌ಹೋಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

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