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ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲು ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸನ್ನದ್ಧ​; ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ​ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ!!

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ (WCL)ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ (X@WclLeague)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 4:29 PM IST

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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ (WCL)ನ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

WCL 2026ರಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ, ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೊಹಮ್ಮದುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಈ ಋತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯೋಜಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಡಿಜೆ ಬ್ರಾವೋ, ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಮತ್ತು ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮಹ್ಮದುಲ್ಲಾ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿವೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

"ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಟೂರ್ನಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್​ ಲೀಗ್​ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನದಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ತಂಡವು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WCLನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಂಡವು ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್​ ಕಿಂಗ್​ಡಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 425 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, WCL 2026ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು WCLನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹರ್ಷಿತ್ ತೋಮರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BWF ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​: ಭಾರತದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ? ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

TAGGED:

WCL 2026
WORLD CHAMPIONSHIP LEGENDS 2026
ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೀಗ್​
YUVRAJ SINGH
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