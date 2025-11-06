ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ? ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಯಾವಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 6, 2025 at 1:30 PM IST
India Womens Team Next Macth: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ವನಿತೆಯರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಯಾವಾಗ?' ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ: ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಟಿ20, ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟಿ20 ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿದೆ.
WPL ಯಾವಾಗ?: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, WPL ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆಸೀಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, WPL ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ) ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ನಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು WPL ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ!
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮರ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ, ಏಳೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಜುಲೈ 05 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
