ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ IND vs SA ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಡ್​ನ್ಯೂಸ್!

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್​ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್
ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SA Final: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯವು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟಿಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿವೆ.

ಆದ್ರೆ, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೂ ಟಾಸ್​ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. 2.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಟಾಸ್​ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಅಂಕಿಅಂಶ: ಈ ತಂಡಗಳು ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 34 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಡಿವೈ ಪಾಟೇಲ್​ ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ಮೈದಾನವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ.

ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿರ್ಣಯ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂತರ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. 2005 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. 2005ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 98 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದರೇ, 2017ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶೈಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್), ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ (ನಾಯಕ), ತಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್, ಸುನೆ ಲೂಸ್, ಅನ್ನೆಕೆ ಬಾಷ್, ಆನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್, ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್, ಸಿನಾಲೊ ಜಫ್ತಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ, ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18 ಅರ್ಧಶತಕ, 58 ಸಿಕ್ಸರ್​, 2575 ರನ್​ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ T20Iಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ

TAGGED:

WORLD CUP FINAL
WOMENS WORLD CUP
WOMENS WORLD CUP FINAL
INDE VS SAW FINAL
IND VS SA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.