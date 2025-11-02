ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ IND vs SA ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ನ್ಯೂಸ್!
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
Published : November 2, 2025 at 3:08 PM IST
Ind vs SA Final: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯವು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟಿಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿವೆ.
ಆದ್ರೆ, ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೂ ಟಾಸ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. 2.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಟಾಸ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ಅಂಕಿಅಂಶ: ಈ ತಂಡಗಳು ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 34 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಭಾರತ 20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು.
The hype is REAL 😎🔥— ICC (@ICC) November 2, 2025
Watch the #CWC25 Final LIVE, broadcast details here 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/cqEYV8Xjfi
ಡಿವೈ ಪಾಟೇಲ್ ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಮೈದಾನವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿರ್ಣಯ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂತರ ಇಂದು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. 2005 ಮತ್ತು 2017ರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. 2005ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 98 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೇ, 2017ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು 9 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಶೈಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್), ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ (ನಾಯಕ), ತಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್, ಸುನೆ ಲೂಸ್, ಅನ್ನೆಕೆ ಬಾಷ್, ಆನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್, ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್, ಸಿನಾಲೊ ಜಫ್ತಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ, ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 18 ಅರ್ಧಶತಕ, 58 ಸಿಕ್ಸರ್, 2575 ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ T20Iಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ