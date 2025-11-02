ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ; ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲು
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
IND vs SA, Women's world cup final: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು 104 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಆದ್ರೆ 17.4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 45 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಜೆಮಿಮಾ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಶಫಾಲಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಖಾಕಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೆಮೀಮಾ ಸಹ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 171 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (20), ಅಮನ್ಜೋತ್ (12) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಳಿದ ದೀಪ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರು 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಸಹ ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ನೆರವಿನಿಂದ 34 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 299 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 356 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.
