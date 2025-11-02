ETV Bharat / sports

ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯ; ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲು​

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್​
ಭಾರತ-ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೈನಲ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 2, 2025 at 8:49 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
IND vs SA, Women's world cup final: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸ್ಫರ್ಧಾತ್ಮಕ​ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ 50 ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು 104 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಆದ್ರೆ 17.4ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 45 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಚೌಟ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೇ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಜೆಮಿಮಾ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಶಫಾಲಿ 87 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಖಾಕಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 24 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜೆಮೀಮಾ ಸಹ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 171 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಕೌರ್​ (20), ಅಮನ್​ಜೋತ್​ (12) ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗಿಳಿದ ದೀಪ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ ವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇವರು 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ 58 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್​ ಸಹ ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಇವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 3 ಬೌಂಡರಿ ನೆರವಿನಿಂದ 34 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 299 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಪೇರಿಸಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 356 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.

Last Updated : November 2, 2025 at 8:55 PM IST

