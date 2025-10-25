ETV Bharat / sports

ಇಂದು AUSW vs SAW ಪಂದ್ಯ; ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಕದನ

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AUSW vs SAW Match: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 26ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಂದೋರ್​ನ ಹೋಳ್ಕರ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆಡಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 5ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸೋಲದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಆಡಿದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸದ್ಯ 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಹರಿಣ ಪಡೆ 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.

AUS-W vs SA-W ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಟ್ಟು 16 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪಿಚ್​ ವರದಿ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ತಂಡಗಳು ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಚೇಸಿಂಗ್​ ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 310 ರನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, 40.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 245 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 90.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 492 ರನ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದವು.

ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೆಮಿಸ್​ ಕದನ: ಇಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

AUS-W vs SA-W ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್​ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಇರಲಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್(ನಾಯಕಿ), ತಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್, ಸುನೆ ಲೂಸ್, ಆನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್, ಮರಿಝನ್ನೆ ಕಪ್, ಕರಾಬೊ ಮೆಸೊ(ವಿ.ಕೀ), ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ನಂದುಮಿಸೊ ಶಾಂಗಸೆ, ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ, ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್, ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ, ಬೆತ್ ಮೂನಿ(ವಿ.ಕೀ), ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ತಹ್ಲಿಯಾ ಮೆಕ್‌ಗ್ರಾತ್(ನಾಯಕಿ), ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್, ಅಲಾನಾ ಕಿಂಗ್, ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್, ಮೇಗನ್ ಸ್ಕಟ್​.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ v/s ಗೋವಾ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ

TAGGED:

WOMENS ODI WORLD CUP
AUS VS SA MATCH
AUS VS SA HEAD TO HEAD
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025
WOMENS WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ: ಕಿಟಕಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಪಾರಾದ ಆಕಾಶ್​; ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕ!

3 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?

'ಅಬ್​ ಕಿ ಬಾರ್​ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ್'​, ಐಪಿಎಲ್ ಜಾಹೀರಾತು​ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪಿಯೂಷ್​ ಪಾಂಡೆ ನಿಧನ; ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂತಾಪ

ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.