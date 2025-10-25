ಇಂದು AUSW vs SAW ಪಂದ್ಯ; ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
Published : October 25, 2025 at 10:34 AM IST
AUSW vs SAW Match: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 26ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೇ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಆಡಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 5ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸೋಲದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ನಂತರ ಆಡಿದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸದ್ಯ 11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಹರಿಣ ಪಡೆ 10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.
The battle for glory continues at the #CWC25! 🏆— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 24, 2025
The energy is electric, and the focus is razor-sharp. This isn’t just training; it’s the calm before the storm. 🌪️ #Unbreakable pic.twitter.com/sr4cDmDR9M
AUS-W vs SA-W ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 18 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಟ್ಟು 16 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಪಿಚ್ ವರದಿ: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತಂಡಗಳು ಏಳು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಜಯಭೇರಿ ಭಾರಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 310 ರನ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, 40.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 245 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 90.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 492 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದವು.
On to the next! 💪#TheProteas Women turn their focus to their final group stage clash of the #CWC25 as they prepare to face Australia. 🇿🇦🔥#Unbreakable pic.twitter.com/X3jd2vNE8f— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 24, 2025
ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸೆಮಿಸ್ ಕದನ: ಇಂದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.
AUS-W vs SA-W ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್(ನಾಯಕಿ), ತಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್, ಸುನೆ ಲೂಸ್, ಆನ್ನೆರಿ ಡೆರ್ಕ್ಸೆನ್, ಮರಿಝನ್ನೆ ಕಪ್, ಕರಾಬೊ ಮೆಸೊ(ವಿ.ಕೀ), ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್, ನಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, ನಂದುಮಿಸೊ ಶಾಂಗಸೆ, ಅಯಾಬೊಂಗಾ ಖಾಕಾ, ನಾನ್ಕುಲುಲೆಕೊ ಮ್ಲಾಬಾ.
Both teams are already safely in the semi-finals but don't believe for one second this will be a dead rubber! #CWC25 https://t.co/fwPkngUK9D— cricket.com.au (@cricketcomau) October 24, 2025
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್, ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ, ಬೆತ್ ಮೂನಿ(ವಿ.ಕೀ), ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ತಹ್ಲಿಯಾ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್(ನಾಯಕಿ), ಸೋಫಿ ಮೊಲಿನೆಕ್ಸ್, ಅಲಾನಾ ಕಿಂಗ್, ಕಿಮ್ ಗಾರ್ತ್, ಮೇಗನ್ ಸ್ಕಟ್.
