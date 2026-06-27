ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು? ಹೇಗಿದೆ ಸಮೀಕರಣ!!
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಹೇಗಿದೆ ಸೆಮೀಕರಣ, ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 4:30 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 12 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಏಳು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಸ್ ಹಾದಿ ಹೇಗಿದೆ? ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (8 ಅಂಕಗಳು), ಭಾರತ (6), ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (6) ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (4) ಸೆಮಿಸ್ ಕನಸು ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
Manchester ⏩ London 📍— BCCI Women (@BCCIWomen) June 27, 2026
Travel day smiles & dialled-in focus as #TeamIndia heads to the capital for a blockbuster game against Australia ⏳#WomenInBlue | #T20WorldCup | #AUSvIND pic.twitter.com/otQGiNCM8L
ಜೂನ್ 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆದ್ದರೆ ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪಲು ಮುಂದಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸೋತರು ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಹ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರು 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತ (+2.268) ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (+0.734) ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (-0.849) ಕಡಿಮ್ ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಗೆಳಗಿವೆ.
ಇನ್ನು ಗುಂಪು ಬಿ ಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (8 ಅಂಕಗಳು) ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (6), ಶ್ರೀಲಂಕಾ (6) ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (4) ತಂಡಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟಾಗಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
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