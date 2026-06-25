ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಇಂದು ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮುಖಾಮುಖಿ!!
ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 3:13 PM IST
INDW vs BANW: ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 23ನೇ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು-ಇಲ್ಲ-ಮಡಿ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭಾರತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲು ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸೆಮಿಸ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು, ಭಾರತ ತಂಡವು ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ, ಭಾರತ ತಂಡವು ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
Debut in Nottingham 🧢 ... to No. 1️⃣ in Manchester 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) June 24, 2026
360 days apart!
🎥 The rise of Sree Charani in blue 💙 #TeamIndia | #T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/5TaGkldXiR
ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 22 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಮಂಧಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಧಾನ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 154.36 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 74 ಆಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5.33 ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 19 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಆದರೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೊರತಾಗಿ, ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. 2025ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸರಾಸರಿ 40.85 ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 143.71 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು . ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಬದಲಿಗೆ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
3️⃣ Challenges 🎯— BCCI Women (@BCCIWomen) June 24, 2026
1️⃣ Broken chair 🪑
High spirits 📈#TeamIndia hit the refresh button in a multi-drill training session 🙌#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/vkNRoivR2t
ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರ ಜುವಾರಿಯಾ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 50 ಆಗಿದೆ. ಸಂಜಿದಾ ಅಖ್ತರ್ ಮೇಘಲಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.25ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 6.30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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