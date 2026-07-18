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FIH ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ 20 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ!!

ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 18, 2026 at 5:40 PM IST

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ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ 20 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಜೋರ್ಡ್ ಮರಿಜ್ನೆ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂಡವು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಜೋರ್ಡ್ ಮರಿಜ್ನೆ, ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ತಂಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿವೆ?

ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಚೀನಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಲ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಆಮ್ಸ್ಟೆಲ್ವೀನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಗೆನಾರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.

2026ರ FIH ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತ 20 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ

ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳು: ಸವಿತಾ, ಬಿಚು ದೇವಿ ಖರಿಬಮ್

ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ, ಸುಶೀಲಾ ಚಾನು ಪುಖ್ರಂಬಮ್, ಲಾಲ್ತಾಂತ್ಲುವಾಂಗಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶಿಲ್ಪಿ ದಾಬಾಸ್

ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳು: ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ, ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಸಲಿಮಾ ಟೆಟೆ (ನಾಯಕಿ), ನೇಹಾ, ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್

ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ಗಳು: ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಲ್,

ನವನೀತ್ ಕೌರ್, ದೀಪಿಕಾ, ಇಶಿಕಾ, ಬಲ್ಜೀತ್ ಕೌರ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಡಂಗ್‌ಡಂಗ್.

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