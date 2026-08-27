52 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತ; ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಫೈಟ್!!
ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ತಂಡಗಳು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
Published : August 27, 2026 at 12:36 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು 52 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪೂಲ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನ್ ತಂಡದಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜರ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
Captain Salima Tete and Neha look back on a memorable campaign for the Indian Women’s Team at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, while also looking ahead to their upcoming 5th/6th place match against Germany. 🏑🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 26, 2026
Hear from the duo as they reflect on the… pic.twitter.com/gij1JilsuV
ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ಇದು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 15ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು 9ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ಅಜಿಂದರ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್ನ ಆಮ್ಸ್ಟೆಲ್ವೀನ್ ಮತ್ತು ಟೆರಾಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ 52 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
11 ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೋಚ್ ಸ್ಜೋರ್ಡ್ ಮರಿಜ್ನೆ ಅವರ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಭಾರತ
ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಚೀನಾವನ್ನು 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡದಂತೆ ತಡೆದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇವಲ ಎರ`ಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸೋಲಾಯ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಗಳಾದ ಸವಿತಾ ಮತ್ತು ಬಿಚು ದೇವಿ ಖರಿಬಮ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಸಲಿಮಾ ಟೆಟ್ಟೆ ಅವರ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವು ಮುಂದಿನ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ.
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