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52 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ; ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ!!

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ
ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2026 at 10:13 AM IST

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ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜರ್ಮನಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಗೋಲು ರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು, 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಶಿಕಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ 44 ಮತ್ತು 47ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಜರ್ಮನಿ 59 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ಕಿಯರ್ನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನಕರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಆ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ: ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1974ರ ನಂತರ ಅಂದರೆ 52 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 'ಟಾಪ್ 5' ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 1974 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಸೋಲಾಯ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯವು ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.

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